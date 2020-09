Reglerne for, hvem der skal passe hvilke vandløb, skal nu ensrettes i hele kommunen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ens regler for vandløbene

Sorø - 07. september 2020 kl. 06:40 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2007 blev tre kommuner til én, og arbejdet med at sørge for ens vilkår på alle områder i den nye kommune gik i gang.

Og efterhånden er det meste da også blevet harmoniseret, som det hedder, men ikke alt.

Når det gælder de mange vandløb, der snor sig igennem kommunen, er der fortsat forskel på, hvilke typer vandløb, der bliver passet af kommunen og hvilke af private lodsejer - alt efter hvor i kommunen vandløbet befinder sig.

Forvaltningen har nu udarbejdet en overordnet plan for vandløbene med en inddeling af, hvilken slags vandløb, der bør være kommunal og hvilken, der skal være privat. Det vil betyde, at nogle vandløb, der i dag er kommunale og bliver passet af kommunen, fremover skal overgå til at blive passet af de private lodsejere.

Og det omvendte vil også blive tilfældet: At private vandløb overgår til at blive kommunalt passede.

Endnu har forvaltningen ikke kortlagt vandløbene, så lodsejerne kan ikke her og nu få at vide, hvilke vandløb, der kommer til at ændre status.

- Men forud for hver ændring vil lodsejerne naturligvis blive hørt, siger formand for byrådets udvalg for teknik og miljø, Jens Nygaard (V).

Forvaltningen har en række kriterier for, om vandløb skal i den ene eller anden kategori.

Følgende vandløb vil typisk overgå fra kommunal til privat:

Vandløb, der er sammenlignelige med andre private vandløb i kommunen, typisk mindre vandløb der kun afvander fra få hektar.

Vandløb anlagt til afvanding af mindre bysamfund, men hvor den offentlige tilledning af vand udgør en ikke væsentlig del af den maksimale vandføring.

Vandløb uden eller med lav miljømæssig interesse.

Vandløb uden væsentlig offentlig interesse.

Og følgende vandløb vil typisk skulle være kommunale vandløb:

Målsatte vandløb (høj og god økologisk tilstand jævnfør gældende Vandområdeplaner).

Vandløb med et større oplandsareal eller vandløb, som gennemløber intensivt dyrkede landbrugsområder med mange interessenter, som er afhængige af vandløbet til afledning af drænvand mv.

Vandløb, der modtager betydelige mængder spildevand fra offentlige veje og byområder, hvis ikke partsfordeling er løsningen.