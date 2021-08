Enigt udvalg går efter et kulturhus på Skolevej

Der mangler fortsat økonomiske beregninger og praktiske oplysninger, før politikerne i kultur- og fritidsudvalget kan give en 100 procent klar udmelding omkring, hvordan de stiller sig over for ideen om at gøre bygningerne på Skolevej - den gamle skole - til et kulturhus. Men indtil videre lyder meldingen: »Vi er positive over for etableringen af et kulturhus«.