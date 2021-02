Det er på området her mellem Tersløse og Dianalund - Pilegårdstrekanten - at der skal bygges omkring 300 boliger. Men først skal Museum Vestsjælland grave igen. Foto: Museum Vestsjælland

Enigt byråd: Ja til den store undersøgelse

Da Sorø Kommunalbestyrelse holdt virtuelt møde tidligere på ugen var der kø for at komme til orde i sagen om Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Et ja koster én million kroner. Et nej koster muligheden for at udnytte området fuldt ud som planlagt.