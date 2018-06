Send til din ven. X Artiklen: Enighed om at pengefordeling til skoler trænger til eftersyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enighed om at pengefordeling til skoler trænger til eftersyn

Sorø - 05. juni 2018 kl. 06:52 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som omtalt tidligere har de kommunale skoler ikke kunnet holde sig indenfor budgettet.

Nogle politikere - især rød fløj - mener, at det er fordi, skolerne generelt er underbudgetteret. Andre - især blå fløj - mener ikke, at det er tilfældet.

Ved det seneste byrådsmøde blev der slynget tal frem og tilbage imellem byrådets fløje, da en budgetanalyse på folkeskoleområdet var på dagsordenen som efterretningssag.

Det er en kendsgerning, at Sorø Kommune ligger lavere end landsgennemsnittet, når det gælder pengeforbrug på skoleområdet.

Men ud af det kan ikke nødvendigvis læses, at kommunen bruger for lidt, mener flere.

- Vi er færdige med vores skolestruktur. Det er andre kommuner ikke. Vi har færre to-sprogede elever end andre kommuner, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).

Og Pia Hvid (Rad.) supplerede:

- Tal siger ikke alt. Faxe Kommune bruger flere penge end os, men har dårligere undervisningseffekt.

Mens tallene derfor kan læses på mange forskellige måder, var der bred enighed i byrådssalen om, at en af de ting, der har gjort det besværligt for kommunens skoler i den senere tid, er den såkaldte ressourcefordelingsmodel, hvor pengene i højere grad følger barnet end klassen.

Den fungerede godt nok dengang, de fleste klasser var fyldt godt op, men sådan er det ikke længere. Og derfor bliver de skoler, der har små klasser ramt på økonomien:

- Vi skal se på den fordelingsmodel. Der er grundlag for at revidere den, slog formand for børn- og undervisningsudvalget, Lars Damgaard (DF) fast og blev bakket op hele vejen rundt.

Når der bliver færre elever i folkeskole-klasserne, skyldes det også, at der de senere år har været en stor flugt til privatskolen:

- Det betyder også noget for økonomien. Vi skal have så gode folkeskoler, at folk vælger dem. Vi skal have dem tilbage. Vi kunne have 155 flere elever i folkeskolerne, sagde Linda Nielsen (SF).

Fordelingsmodellen vil der blive set på sidst på året, og en ny model vil derfor først kunne tages i brug fra skoleåret 2019/2020.

Lars Damgaard åbnede også op for en lille smule af en anden debat omkring skolerne:

- Skolerne gør det godt, men er det godt nok. Der er brug for at styrke almen-undervisningen. Jeg er tilhænger af at investere i den. Og så skal skolerne have noget arbejdsro. Det har de ikke haft længe. Sammen med en ny fordelingsmodel, tror jeg, at vi vil nå langt på den måde.

- Vi har pengene. De skal ud at arbejde. Jeg er ikke tilhænger af Joakim von And modellen, sagde Bo Mouritzen (EL).

- I valgkampen lovede vi, at vi ikke ville spare på skoleområdet. Det løfte skal vi alle holde, påpegede Niels Aalbæk Jensen (Alt.).

Bo Mouritzen (EL) mener, at skolerne allerede er blevet skåret for meget, og han fik derfor noteret i mødereferatet, at han ikke kan tage sagen til efterretning.