Engelsk bal i Broby

Lørdag den 30. oktober har man chancen for at deltage i Ceilidh - engelsk bal - på Broby Gamle Skole. Som optakt kan man tilmelde sig foredrag og workshop om eftermiddagen fra klokken 14 - 17 og spise med, inden dørene åbnes til selve ballet klokken 19.30.

Traditionel engelsk folkemusik og -dans er munter og selskabelig underholdning. Alle, erfarne som uerfarne dansere, er velkommen til at komme og høre den livlige musik og prøve dansene under kyndig vejledning. Dansene er mest fra det engelske Ceilidh-repertoire fra 1970'erne.

The Barn Dance - "ladedans" - opstod i England og Skotland i 1860'erne, hvor bønderne i en periode benyttede sig af åbne pladser som eksempelvis en lade for at efterligne de danse, som velhavende landejere brugte. Siden da er "Barn Dances" afholdt for at fejre begivenheder såsom rejsningen af en ny lade, en helligdag, fødselsdag, et bryllup eller anden begivenhed.