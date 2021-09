Energiens Hus er solgt

En af Danmarks største aktører inden for ejendomsinvestering, Kartago Capital A/S fra København, har købt Energiens Hus i Sorø.

Kartago Capital, der har udviklet og udbudt ejendomme for mere end 8 milliarder kroner, træder med købet af Energiens Hus i Sorø ind som ny aktør på egnen. Rent Estate har - som Frank Buch-Andersen skriver til lejerne - af strategiske årsager valgt at sælge Energiens Hus, og Kartago, der har eksisteret siden 1988, overtager ejendommen på Energivej per 1. december i år.

- Med den investering har vi de rimeligt langsigtede briller på, fortæller Hans Thygesen, bestyrelsesformand i Kartago Capital A/S.

- Vi har stor tillid til området og Sorø i det hele taget. Beliggenheden er helt ideel tæt på motorvejen, og selv om Energiens Hus er veldrevet og fuldt booket, er det alligevel vores ambition at bringe ny energi ind i ejendommen.

Mulighederne for en udvidelse har Kartago Capital endnu ikke set på detaljerne i, men på lidt længere sigt kan der blive tale om at se på mulighederne for at bygge til.

- Med den beliggenhed kunne det være oplagt at udvide med lager og logistik. Det bliver der efterspørgsel efter i fremtiden, siger Hans Thygesen, der i Kartago Gruppen repræsenterer en egenkapital på over en halv milliard kroner.

Styrken i Kartago Gruppen har været væsentlig for Rent Estate. Ved at sælge til Kartago er der sikret en ny ejer, der er dygtig og professionel, skriver Frank Buch-Andersen.

Rent Estate, der nu hellere vil satse på vækst i det storkøbenhavnske område, har ejet Energiens Hus siden 2011.

Ejendommen er på 6722 kvadratmeter og ligger på en 21.521 kvadratmeter stor grund.

Rent Estate købte Energiens Hus første gang i 2007 og betalte dengang 17 mio. kr. for ejendommen. Et år senere solgte Rent Estate igen og fik 28 millioner kroner for ejendommen på Energivej.

I 2011 stod Rent Estate igen som køber og lagde 25 millioner kroner for Energiens Hus. Ejendommen - som i de mellemliggende år er blevet godt 1000 kvadratmeter større og også moderniseret - blev i januar 2019 sat til salg for 41.950.000 kroner.

Oprindelig blev ejendommen opført som hovedsæde for Naturgas Sjælland.