Mølleparken og Blomstergården i Dianalund har igen fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Charlotte Koefoed

Endnu et påbud til plejecenter

Blomstergården og Mølleparken i Dianalund har igen fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sorø - 21. juni 2021 kl. 18:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Når social- og sundhedsudvalget skal mødes tirsdag, er et af punkterne på dagsordenen et påbud, som Blomstergården og Mølleparken i Dianalund har fået af Styrelsen for Patientsikkerhed. Påbuddet er en opfølgning på det påbud, som plejecentret fik i marts 2020.

Det fremgår både af dagsordenen og af afgørelsen fra styrelsen, at plejecentret allerede har udarbejdet en handleplan, men styrelsen skriver i tilsynsrapporten, at den ikke på den baggrund kan afgøre, om de uopfyldte målepunkter er bragt i orden. Derfor følger styrelsen op med et nyt tilsyns-besøg midt i juli.

Handleplanen omfatter blandt andet en gennemgang af alle patient-journaler, ibrugtagning af et nyt dokumentations-redskab samt undervisning af relevante medarbejdere.

Når styrelsen udsteder sådan et påbud betyder det, at den anser der for at være »større problemer af betydning for patientsikkerheden«.

I praksis handler det om, at de sygeplejefaglige vurderinger ikke er godt nok beskrevet. Der er i flere sager heller ikke fulgt op på, om en givet behandling overhovedet har en effekt, ligesom der i flere tilfælde er problemer med opfølgnings- og observations-notater. Et sted manglede den aktuelle kostplan for en nyrepatient. Kostplanen forelå i papirform, og der var ikke henvisning i hovedjournalen, hvor planen var opbevaret, mens der i en anden sag ikke er fulgt op med vejning af en undervægtig patient, der også har en demenssygdom.

Påbuddet kan ses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Hvis tilsyns-besøget i juli falder tilfredsstillende ud, orienteres social- og sundhedsudvalget, ligesom påbuddet fjernes fra hjemmesiden igen.

Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender, at der siden besøget med efterfølgende påbud i marts 2020 er arbejdet målrettet med at sikre, at krav om implementering af instruksen for håndtering af medicin er efterlevet, så det er ikke en del af det aktuelle påbud.