Se billedserie Skolerne i Sorø Kommune har forskellige principper for brugen af mobiltelefoner i skoletiden. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Endnu en skole bliver snart mobilfri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu en skole bliver snart mobilfri

Inden for få måneder skal eleverne på Holbergskolen til at aflevere deres mobiltelefon, når de møder om morgenen. Og de får den først igen, når de skal hjem igen.

Sorø - 07. februar 2021 kl. 10:02 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Det er svært at lade mobiltelefonen være, selv om den er gemt i lommen eller ligger i tasken. Forstyrrelsen i opmærksomhed er så stor for de fleste skoleelever på Holbergskolen, at telefonen negativt påvirker både den faglige indlæring og alt det gode sociale, der opstår i et frikvarter.

Det er baggrunden for, at skolebestyrelsen sammen med skolens ledelse har taget beslutning om, at skoledagen på Holbergskolen fremover skal være mobilfri.

De nye principper for brug af mobiltelefoner kan dog først føres ud i praksis, når det praktiske er på plads: De aflåste opbevaringsmuligheder som skolen skal anskaffe til formålet. Det er formentlig etableret i løbet af foråret 2021.

Gælder for alle Principperne gælder for alle årgange på skolen - og også for forældre.

Når de bringer og henter deres børn, er mobiltelefoner heller ikke tilladt.

- Vi har hele tiden haft regler om, at mobiltelefonen ikke må forstyrre i undervisningen, men det har vist sig vanskeligt at håndtere for mange elever. Når vi laver nye principper på området, er det for at understøtte fordybelse og faglighed, men også for at styrke det sociale samvær i frikvartererne. Nogle elever har tendens til at kigge på telefonens skærm i frikvartererne i stedet for at søge kontakt med kammeraterne, forklarer Jakob Storm, der er skoleleder på Holbergskolen.

Stor opbakning Han påpeger, at nogle elever sagtens kan finde ud af at bruge mobiltelefonen med måde, men størstedelen kan altså ikke.

- I 2020 havde vi et dialogmøde om sagen, og der deltog både forældre, lærere og elever. Her var der et overvældende flertal for at gøre Holbergskolen mobilfri. Vi ved også, at andre skoler har gode erfaringer med det, og der er også evidens for, at eleverne får større fagligt udbytte, når skolen er mobilfri, siger skolelederen.

Jakob Storm glæder sig til at se principperne i praksis, og tror på, at eleverne efter en kort tilvænningsperiode, bliver glade for den nye ordning.

- Men lige som alt andet nyt vi gør, evaluerer vi jo, og hvis det viser sig, at det ikke fungerer, må vi lave det om. siger han.

Særlige aftaler Ifølge principperne kan der laves individuelle, særlige aftaler mellem skole og forældre, hvis en elev har behov for at bruge mobiltelefonen.

Det kan for eksempel være aktuelt for elever, der er ordblinde.

- Der vil også være lektioner, hvor mobiltelefonen indgår som en del af undervisningen, men så er det den enkelte medarbejder, der bestemmer hvornår og hvordan, siger skolelederen.

At være en mobilfri skole fritager dog ikke skolen for at tage ansvar for det, der hedder digital dannelse, præciserer Jakob Storm.

- Eleverne kan også komme på de sociale medier og andet spændende via deres chromebook, så selvfølgelig skal vi tale med dem om, hvordan man håndterer det digitale, siger Jakob Storm.

Ring til kontoret I skolens principper står der også, at »Ønsker en elev ikke at aflevere sin mobil, skal enten mobiltelefonen eller eleven blive hjemme«.

Skoleleder Jakob Storm bløder den formulering op i sin uddybning:

- Selvfølgelig skal man som elev have undervisning, men hvis man nægter at aflevere sin mobiltelefon, vil undervisningen ikke være i regi af klasserummet. svarer Jakob Storm.

Holbergskolen opfordrer eleverne til at henvende sig til skolens kontor, hvis man har akut behov for at komme i kontakt med sit barn.

Gode erfaringer Sorø Borgerskole har været mobilfri skole i nogle år, og skoleleder Søren Brockdorff Jensen kan fortælle om gode erfaringer:

- Især det sociale mellem eleverne bliver anderledes på en positiv måde, når der ikke er mobiltelefoner. Og det er nemmere at koncentrere sig om det faglige, siger skolelederen.

- Eleverne er gode til det. Når mobiltelefonen er i brug i forbindelse med undervisningen, sætter de den tilbage i mobil-hotellet som aftalt med læreren, siger Søren Brockdorff Jensen.