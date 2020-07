Endnu en person er anholdt i sag om gaderøveri

Her mødtes en mand med en gruppe andre mænd. Forinden havde de været i kontakt med hinanden via en app. Mødet udviklede sig ifølge politiet til trusler med kniv og endte med, at offeret overførte penge til et kontonummer. Offeret anmeldte episoden til politiet.