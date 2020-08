Endnu en butik bliver til boliger

Ejeren har i sin ansøgning forklaret, at det ganske enkelt er umuligt at finde lejere eller købere ejendommen, når den står som erhvervslejemål.

I årene fra 2013 til 2019 har det således kun været muligt at udleje butiksdelen to gange - og kun for kortere perioder. Den seneste lejer var dyrebutikken Vest Dyr og Hest.

- Og så giver det god mening at give dispensation. Hellere det end en tom bygning, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V).

Dog har udvalget stillet som krav, at ejendommens facade skal have et udseende, der giver præg af boligejendom. Det betyder bl.a., at de store butiksvinduer skal ændres til vinduer med større boligpræg, så bygningen fremstår harmonisk.