Endelig skal eleverne på scenen

- Fællesskabet på alle fire linjer i Sorø Musiske Skole er det kit, der binder os sammen. Skolens lærere arbejder altid for at musikken, kunsten og teateret får liv ved, at vi gør ting sammen. Derfor kan vi også godt mærke, at vi har et enormt savn efter at mødes, inspirere hinanden, spille sammen, udstille, osv. Julekoncerten bliver den gave, vi giver hinanden i år, hvor vi for et øjeblik kan mærke hinanden og dele musikken, der lederen af Sorø Musiske Skole, Peter Mensink.