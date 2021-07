Se billedserie Magdalene Lauridsen stiftede Sorø Husholdningsskole sammen med Eline Eriksen, men købte i 1902 24 tønder land nordvest for Sorø, hvor hun oprettede Ankerhus - det senere Sorø Husholdningsseminarium. I 1906 solgte hun sin andel af Sorø Husholdningsskole til Eline Eriksen. Foto: Peter Frederiksen

En uddannelse i madlavning og almen husførelse

Sorø - 16. juli 2021 kl. 13:06 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Landets første husholdningsskole blev stiftet af Magdalene Lauridsen og Eline Eriksen i Sorø. De var pionerer for en helt ny tid!

FAKTA Forstander for Sorø Fri Fagskole i dag er Grethe Hovertoft.

Grethe Hovertoft har været ansat siden år 2000.

Den 12. september 2015 skiftede skolen navn fra Sorø Husholdningsskole til Sorø Fri Fagskole.

I 2020 kunne skolen fejre 125-års jubilæum

Sorø Fri Fagskole er i dag en topmoderne almendannende kostskole for både piger og drenge.

Som elev kan man vælge mellem 10. klasse eller en prøvefri erhvervsklasse.

Skolen tilbyder følgende linjer: Gastronomi, Game Art/Game Design eller Grafisk Design.

Årgang 2021/2022 består af 80 elever. Heraf to tredjedele drenge. Mangen en familie kan med rette sende en kærlig tanke til de to driftige og målrettede kvinder, Magdalene Lauridsen og Eline Eriksen. De var ophavskvinderne til den første husholdningsskole i Danmark, godt hjulpet på vej af landsformanden for Dansk Kvindesamfund, Jutta Boysen-Møller.

Behovet for en husholdningsskole var i bund og grund udsprunget af industrialiseringen, hvor manden ofte var eneforsørger, og hustruen skulle være »hjemmets kærlige omdrejningspunkt«. Det var derfor ikke længere kun et spørgsmål om at gøre rent, lave mad, passe børn, vaske- og reparere tøj, sørge for økonomien og planlægge middage, det drejede sig i bund og grund om at skabe nogle »gode hjem«. Det var ikke længere nok at bero sig på den viden, man havde fået overleveret fra sin mor.

Først i Rolighed Den 3. maj 1895 blev Sorø Husholdningsskole stiftet i lejede lokaler i Rolighed. Succesen var overvældende, og eleverne strømmede til. Med et aktieselskab som bygherre påbegyndte man byggeriet af den nuværende hovedbygning på Holbergvej 7 i Sorø. Lokalerne stod allerede klar til indflytning i maj 1897, og bruges stadig den dag i dag af Sorø Fri Fagskole.

De to forstanderinder var begge ledere på skolen, og da de var pionerer på området, måtte de selv skrive en del af lærebøgerne til skolens husholdningsundervisning. Derfor følte Magdalene Lauridsen et stort behov for en lærerindeskole. Så i 1902 flyttede hun disse aktiviteter til en nyopført villa vest for Pedersborg Sø, kaldet Ankerhus. Dette fik senere navnet Ankerhus Husholdningsseminarium.

Eline Eriksen fortsatte som forstanderinde af Sorø Husholdningsskole til sin død i december 1916. Hvervet blev overtaget af Frk. Vestergaard som med myndig, bestemt - og til tider frygtindgydende vis, drev skolen videre i næsten 50 år. Lise Nørgaard, som selv var elev på skolen i perioden 1934-35, skildrede Frk. Vestergaard som en meget markant personlighed i »Kun en pige«.

Have-interesseret Magdalene Lauridsen var meget inspireret af barndommens have i Astrup i Midtjylland, og hun derfor lagde stor vægt på at kvinderne skulle have kendskab til havesagers »dyrkning og anvendelse«. Dermed blev hun idékvinden bag husholdningsskolens egen køkkenhave, som gav masser af jord under neglene og råvarer at arbejde med.

Ved hjælp af metoder som syltning og henkogning kunne man skabe forråd til perioder med knap så god adgang til friske råvarer.

Madmæssigt havde danskernes kødforbrug omkring år 1900 også ændret sig markant. Fra 1880'erne fik man de første industrielle slagterier i Danmark, og her blev der lavet fine udskæringer. Men man formåede ikke at udnytte restprodukterne på samme måde som hjemmeslagtningerne på landet, hvor man med lethed udnyttede hele dyret.

Eleverne på Sorø Husholdningsskole, som fortrinsvis var unge kvinder fra byerne eller fra de mere velstillede husholdninger, skulle derfor lære at udnytte det såkaldte »slagteriaffald« på bedste vis, så eksempelvis indvolde også kunne indgå som et billigt og nærende måltid.