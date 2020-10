Se billedserie Fra venstre er det Bente Hansen, Annelise Nielsen, Hanne Larsen og Harriet Aarestrup klar til en tur ud i naturen. Humøret er højt, og mange ting bliver vendt undervejs. Denne onsdag var der 11 med på turen. Foto: Anders Ole Olsen

En travetur smører stemmebåndet

Sorø - 04. oktober 2020 kl. 09:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Der er ikke noget, der som en gåtur sammen kan sætte gang i samtale, smil og nye bekendtskaber.

»Gå dig glad«, hedder det projekt, der med udgangspunkt i Sorø Frivilligcenter blev sat i søen i fjor. Og det gør de så. Altså går sig glade. Det begyndte i det små med få deltagere, men ikke mindst corona-krisen satte gang i tingene. Da gå-holdet blev sat i gang igen 27. maj, mødte 14 op, og nu er der ofte 20 med på gå-turene, der er delt op, så de lidt kortere ture på fem-seks kilometer i afslappet tempo går fra Tokesvej onsdag klokken 11.00, mens de lidt længere ture på syv-ti kilometer i et hurtigere tempo har afgang torsdag klokken 15.30.

Vendte tilbage

Bente Hansen fra Sorø læste om tilbuddet i et Facebook-opslag.

- Jeg har altid gået til gymnastik, men det var lukket ned på grund af corona, fortæller hun.

- Så kom jeg her i stedet, og det har jeg ikke fortrudt. Da gymnastikken startede igen, sagde jeg egentlig farvel til gå-holdet - men jeg kunne sørme ikke undvære det. Så nu er jeg tilbage, og så gør jeg gymnastik en anden dag.

For Harriet Aarestrup var det corona-ensomheden i kombination med et opslag på Facebook, der bragte hende fra Stenlille til Tokesvej i Sorø.

- Jeg trængte til at få motion og at få genoptrænet mine ben. Men jeg trængte i lige så høj grad til nogen at tale med efter at have været nærmest isoleret i lang tid, fortæller hun.

- Nu har jeg genvundet styrken i benene og har fået en langt bedre balance. Jeg kan nu næsten følge med og sakker ikke længere bagud. Men humøret er også blevet langt bedre. Her går man sig vitterligt glad.

Hyggeligt

- Da jeg mødte op 27. maj, kendte jeg ikke nogen, men det er jeg absolut kommet til. Det er hyggeligt at være her - og hyggeligt, at der hele tiden kommer nye til, fortsætter hun.

- Vi snakker, mens vi går, og snakken går om alt muligt. Det, vi oplever i vores dagligdag - eller det, der er oppe i tiden. I dag skal vi helt sikkert tale om Donald Trump og nattens debat i den amerikanske valgkamp. Vi får talt om rigtig mange ting - og så får man set meget af byen og naturen omkring den

Normalt er det Winnie Hagelund Berthelsen, der er kaptajn på holdet, men da avisen er på besøg, er Winnie hjemme hos en syg hund, så det er Annelise Nielsen fra Fjenneslev, der er turleder. Hun blev fanget af »Gå dig glad« via en artikel i Sorø Avis, og bortset fra en række nye bekendte har hun her mødt tre tidligere kolleger, som hun ikke har talt med i adskillige år.

- Når jeg dukkede op her, havde det primært sin baggrund i, at jeg savnede nogen at tale med, siger hun - og det samme var tilfældet for Hanne Larsen.

- Det fungerer fint som en døråbner, når man for eksempel lige er flyttet til Sorø-området og ikke kender nogen, føjer hun til.

- Her er alle velkomne, og det er ganske uforpligtende. Du kommer, hvis du har tid og lyst - og du behøver ikke at melde afbud, hvis du er forhindret.

Mænd også velkomne

Mændene er underrepræsenteret. Denne onsdag er der ikke en, men der kommer af og til et par stykker.

- Vi ved ikke, om det er, fordi de ikke tør, eller om der er andre årsager - men de er hjerteligt velkomne, lyder det fra de fire, der deltager i interviewet.

Gå dig glad i Sorø, hedder den Facebook-gruppe, man kan tilmelde sig for at følge med i aktiviteterne. Det har foreløbig 131 gjort. Her er der forskellige motions- og sundhedstip. Man kan også læse om og se billeder fra aktiviteterne. For eksempel arrangeres der ofte ekstra gå-ture, hvis man har lyst til det. Et af de tiltag kom op på en lidt speciel baggrund.

- Ja, Bente sagde til mig en dag, at Fjenneslev er kedelig, fortæller Annelise Nielsen.

- Straks arrangerede jeg en gå-tur i Fjenneslev-området - og det ændrede i den grad deltagernes syn på byen.