Denne tegning står den tjekkiskfødte tegner Franz Maria Sedivy for. Den er fra 1889. Sedivy tegnede eksempelvis for Illustreret Tidende og Illustreret Familie Journal. Sedivy besøgte Sorø for at hente inspiration. Det udmøntede sig også i, at den lille dampbåd Ægir er kommet med nederst i højre hjørne. Det var den tegning, der blev fundet på Lokalhistorisk Arkiv. Den satte i 2011 gang i hele historien om det glemte sanatorium.

En stor plan kuldsejlede: C.C. Juell ville lægge et sanatorium ved søen

Et storstilet projekt til den dengang fyrstelige sum af 200.000 kroner var i 1889 og årene derefter et af de stor samtaleemner i Sorø samt i lægefaglige kredse.

Selv om idé-manden fik opbakning i både Ugeskrift for Læger, af fremtrædende københavnske læger og Det kongelige Sundhedskollegium lykkedes det aldrig at få opført sanatoriet.

