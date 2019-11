Se billedserie Adm. direktør Mick Kjær, Go?on, giver juryens motivation og overrækker 50.000 kr. til Sigurd Hutnik, Benedikte Møller og Matias Lang Sørensen fra SUP. Foto: Bjarne Stenbæk

En sejr for ungdommen

Sorø - 26. november 2019 kl. 21:13 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jublen var stor, da Sorø Ungdomsprojekt (SUP) tirsdag aften modtog 50.000 kr. for en andenplads i brændstofselskabet Go'ons landsdækkende konkurrence. Det skete på Kulturcafé Ludvig, der - i hvert fald indtil videre - stiller lokale, lys, lyd og arbejdskraft gratis til rådighed ved ungdomsprojektets jam-aftener. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er et kæmpe skulderklap. Vi er simpelthen så stolte, lyder det fra Benedikte Møller, Matias Lang Sørensen og Sigurd Hutnik fra SUP - og et særligt skulderklap til førstnævnte, der fik idéen.

- Det kunne ikke have ladet sig gøre, hvis ikke Sorøs ungdom havde taget så godt imod idéen, og vi har også fået god hjælp fra andre sider, fastslår de tre.

De 50.000 kr. har de endnu ikke fundet anvendelse for.

- Måske skal de gå til de lidt mindre arrangementer, som vi også har en del af. De store arrangementer er de lokale erhvervsdrivende faktisk rigtig gode til at støtte, men det kan knibe med at de andre initiativer, siger Benedikte.

- Ja, vi har arrangementer med alt lige fra fem til 700 deltagere, supplerer Matias.

Men ungdomsprojektet har også et meget stort ønske, som der skal bruges penge til.

- Vi mangler i den grad et sted, hvor vi kan mødes til hverdag, siger de tre.

- Nu har lidt midler selv, og det gør det måske også lidt nemmere at tale med Sorø Kommune, for vi skal have kommunen med på banen.

Brætspilsaftener, en kunstklub, en musik- og bogklub, en foredragsklub og jam-aftener er blandt projektets arrangementer, men de unge spillede også ud med en open air-filmaften i sommer - og idéer er der i det hele taget mange af.

- De 50.000 kr. var en fantastisk fødselsdagsgave, som vi absolut ikke havde forventet at få, siger Benedikte, Matias og Sigurd, for tirsdag kunne SUP nemlig fejre sin et års fødselsdag med endnu et fuldt hus på Kulturcafé Ludvig.

- Og et stort tillykke her fra til PUST. Det er et fantastisk initiativ, der har stor betydning for mange mennesker, så 1. præmien på 100.000 kr. er fuldt fortjent.

Blandt gæsterne på Kulturcafé Ludvig var Mette Skjoldan, der kunne fejre, at det lige præcis var hende, der indstillede både PUST og SUP til priserne - og centerleder Lone Lisborg fra Frivilligcenter Sorø. Frivilligcentret har været med til at hjælpe både PUST og SUP på benene.