Bent A. Jespersen har kæmpet for sin liste Liberalsocialisterne i al sin tid i Sorø. Kun ved et enkelt byrådsvalg afprøvede han de Radikale. Det gav heller ikke valg. Foto: Anders Ole Olsen

En politisk ukuelig mand runder 80

Nogle mennesker har det med aldrig at give op. Sådan et menneske er Bent A. Jespersen - i hvert fald når det gælder politik og ikke mindst hans personlige liste Liberalsocialisterne.

- Jeg kan ikke lade være. Og så er det faktisk vigtigere for mig at være ham, der har sagt alt det liberalsocialistiske end selve det at blive valgt.