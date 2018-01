En mio. kr. til erhvervsprojekt

- Vi ved erfaringsmæssigt, at rigtig mange små og mellemstore virksomheder kan opnå vækst ved at ansætte en højtuddannet vidensarbejder, men vi ved også, at det kan være vanskeligt for såvel virksomhed som medarbejderen at tage det første skridt. Her kan vi fra Sorø Kommunes side gøre en forskel ved at udvikle nogle koncepter eller tilbud til virksomhederne, som baner vejen.