Per Nielsen formår at tryllebinde publikum med sine smukke fraseringer og inderlige trompetspil. Foto: Merete Jensen

En magisk aften i Sorø Klosterkirke

Tirsdag aften genlød Sorø Klosterkirke af smukke toner, da trompetist Per Nielsen i samarbejde med Lions Club Sorø bød indenfor til en både smuk og stemningsfuld julekoncert - godt krydret med muntre sønderjyske anekdoter fra et langt liv med musik. I år kan Per Nielsen fejre, at det er 30 år siden, at han udgav sin allerførste CD. I den forbindelse har han netop udgivet en dobbelt-cd, »My Christmas Collection«.