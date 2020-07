En kop kaffe med nostalgi

To af dem, der tydeligt husker sigtebrødet, er Erna Ingrid Nielsen og Inge Koziel. Førstnævnte er 97 år, og hun fortæller om brødmandens besøg på familiens gård gennem 45 år i Lange Løng. Alfred, hed brødmanden, der kom på gården, der havde 20 tønder land, heste, køer, grise og høns samt en grusgrav og en tørvemose. Alligevel måtte manden have et andet job ved siden af, og det samme måtte Erna, der var ansat på Kolonien Filadelfia i Dianalund.

- Min mand kunne ikke få job her, så vi måtte til København, hvor han blev ansat i et boligselskab, fortæller hun.

- Vi boede i Glostrup, og jeg arbejdede på Premier Is. Det var en velsmagende arbejdsplads - men man skulle også passe på vægten, for der var altid is at prøvesmage. Og det var flødeis. Der var en del natarbejde, for vi skulle ordne papirerne, så chaufførerne skulle tidligt af sted, når de skulle på langfart.