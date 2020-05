En inspirator er gået bort

Det var med stor sorg, at vi den 7. april fik beskeden, at Knud Stadelund var afgået ved døden.

Familien flyttede senere fra Alsted-Fjenneslev til Heglingevej i Sorø. Det var derfor oplagt, at Knud ville slutte sin aktive fodboldkarriere på et lidt højere niveau i Sorø Freja.

Midt i 70'erne fik Knud stilling på Sorø Borgerskole, hvor han gennem årene var en særdeles anerkendt lærer. Hans hjertebarn i sit arbejdsliv i folkeskolen var skolebiblioteket, og da skolebibliotekets rolle udviklede sig gennem 80'erne og 90'erne, var det oplagt, at Knud blev skolebibliotekskonsulent for skolerne i Sorø Kommune. En stilling han bestred på fornem vis til pensioneringen.

Sorø Tennisforening har nydt stor gavn og glæde af Knuds engagement og organisationstalent. Knud bidrog i den grad til foreningens udvikling i de 24 år som formand. Det være sig i medlemsantal (en periode var der venteliste for at blive medlem), klubbens rammer, aktiviteter mv. Antallet af baner blev udvidet fra tre baner til fem baner, så man den dag i dag, har et af Sjællands bedste og mest harmoniske tennisanlæg. Klubhuset fik installeret en køkkenafdeling. Der blev etableret automatisk vandingsanlæg. I det hele taget udviklede rammerne sig de år, så de stadig er bæredygtige. Sportsligt var det ligeledes en gylden periode for foreningen både på junior- og seniorplan.