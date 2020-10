Èn fik fængselsstraf - én blev frifundet

Frederiksberg: For to måneder siden fik en yngre mand fra Sorø halvandet års ubetinget fængsel for røveri og trusler i en sag fra 12. maj 2020, hvor han narrede en 41-årig mand fra Ølstykke, som troede, at han skulle have sex med en kvinde.

Det var klokken cirka 01.00. Manden, der ankom til Næstvedvej, troede, han skulle møde en kvinde, og de skulle have sex. De to, der havde narret mand via en falsk kvinde-profil på nettet, truede manden til at overføre 50.000 kroner til en tredjeperson.

Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 222, der omhandler »Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil otte år«. Den 41-årige mand fra Ølstykke har fortalt til politiet, at han den 12. maj 2020 via nettet havde aftalt at mødes med en kvinde for at have sex med hende. Ifølge politiet var der i dele af i korrespondancen mellem parterne lagt op til sex mellem den 41-årige og en ung kvinde under 15 år.