En dag i sansernes vold

Holbergsvej var tæt på at blive spærret af biler, og inden for måtte publikum ind i mellem gå i "gåsegang" for at komme frem. 44 boder var der at smage på, og producenter, importører og andre forretningsdrivende fik god lejlighed til at fortælle om de produkter, de havde valt at tage med.