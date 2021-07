Se billedserie Linda Maria Gonzales (tv) og datteren Diannie Stilling havde stand ved hjemmet på Rudsgade. De nød dagen i fulde drag - og havde i øvrigt selskab af Diannie Stillings to corgy-hunde.Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: En dag der løftede glæden i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

En dag der løftede glæden i byen

Sorø - 04. juli 2021 kl. 19:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Ruds Vedbys første byloppemarked var en ubetinget succes. Det siger ikke kun arrangørerne, men også de mennesker, der meldte sig med stande rundt om i byen ved deres hjem søndag.

Og ganske vist er det rart at kunne få solgt ud af de ting, man aldrig bruger, men det vigtigste for dem, avisen talte med, var den gode stemning, den megen snak med naboer og andre fra byen - og i det hele taget det at være samlet om noget positivt.

Dejlig nabosnak Linda Maria Gonzales havde sat sin bod op ved hjemmet på Rudsgade og passede den sammen med sin datter, Diannie Stilling, der selv bor i Stenmagle.

Linda Gonzales havde en herlig dag:

- Jeg har boet i Ruds Vedby i syv år nu og har været tilskuer til mange ubehagelige ting i byen. Ruds Vedby kan godt lidt blive den by, man kører udenom. Så det her arrangement er bare så dejligt. Jeg har snakket med naboer, jeg ikke før har snakket med og i det hele taget mødt mine medborgere på en ny måde. For min skyld kan vi godt have sådan et loppemarked fire gange om året.

Diannie Stilling er enig i, at der er brug for flere positive begivenheder i Ruds Vedby:

- Og det har været skønt at se, hvor mange gode samtaler, der er kommet ud af dagen, og hvordan folk får lært hinanden at kende, siger Diannie Stilling.

Her er faktisk hyggeligt Lana Leutenberger havde sat sine lopper ud i garagen på Skovvej. Hun var ikke i tvivl om, at hun gerne ville være med:

- Der er behov for, at der sker noget nyt, og det her er en fantastisk ide. Jeg glæder mig også til, at vores kulturhus står klar. Jeg har boet i Ruds Vedby siden 1994, og desværre har den ikke det bedste ry hos folk fra andre byer. »Nå, er det ikke dér, de altid skyder«, siger folk som regel. Men Ruds Vedby er faktisk en hyggelig by, og der er muligheder for aktiviteter for alle aldersgrupper, hvis man vil. Man er jo også selv ansvarlig for at være aktiv, siger hun.

Brug for at tale byen op Christian Bjerre Høst havde sammen med sin hustru samlet sine lopper på terrassen ved hjemmet på Skolevej. Parret er nytilflyttere til byen og har tidligere boet i Dianalund.

- Inden vi flyttede hertil, var vi ikke klar over byens kvaliteter. Vi havde mest hørt, at det er en dødssyg by, så ja, der er behov for at tale byen op. For her er virkelig meget engagement og sammenhold, og når nogen finder på noget, er der stor opbakning. Det har det her loppemarked jo også vist. Det er kun en måned siden, at ideen blev fostret, så der er heller ikke langt fra tanke til handling her i Ruds Vedby, siger Christian Bjerre Høst.

Grundlag for gentagelse I alt 29 havde meldt sig med stande til loppemarkedet. Alle stande var placeret ved folks eget hjem, men med et kort kunne man finde ud af, hvordan man skulle manøvrere rundt efter lopperne.

Byloppemarkedet er arrangeret af Ann Stauenberg, Merete Nielsen og Leila Petersen, og her tænker man også, at der er grundlag for at gentage succesen:

- Faktisk var vi nødt til at afvise nogle stykker, fordi de meldte sig efter, at fristen var udløbet. Så interessen har været rigtig god, og det er dejligt, siger Leila Petersen.