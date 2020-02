En aften om Atwood

Onsdag den 25. marts klokken 19.00-21.30 er der mulighed for at se dokumentarfilmen »Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word is Power« på Sorø Bibliotek. Filmen handler om forfatteren bag »Tjenerindens Fortælling« og efterfølgeren »Gileads Døtre«.