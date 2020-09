Ellen cykler fejlfrit - det kommer helt af sig selv

Selvfølgelig, fristes man til at sige, for Ellen cyklede fejlfrit både på manøvrebanen og i den praktiske prøve i byen. Nu kunne det jo være, at hun bare havde en »god dag« - men nej. Også da klasserne mødtes til indledende runde gennemførte Ellen begge prøver uden fejl, så glem det der med, at det var en tilfældighed.