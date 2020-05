Ella Hilker er her i selskab med Carsten Ørting fra Green Care Netværk. To dage om ugen slår hun nu igen sine folder som sygeplejerske - denne gang på et af regionens testcentre. Foto: Bjarne Stenbæk

Ella Hilker tager en tørn i coronakrigen

Da Ella Hilker blev 60 år sagde kroppen fra. 39 års aktiv tjeneste som sygeplejerske på skadestuer, i kirurgien, på medicinsk afdeling, i psykiatrien samt som konsulent og underviser havde sat sine spor, så det var på tide at kaste sig over næste livsafsnit. Det kom ikke mindst til at ske via Haverefugiet på Smedevej, hvor der tilbydes haveterapi til eksempelvis stressramte eller personer i et rehabiliteringsforløb - og de nye opgaver fik samtidig den effekt, at Ella Hilker kom til kræfter igen.

Efter ni år uden for det traditionelle arbejdsmarked meldte 69-årige Ella Hilker sig frivilligt til at tage en tørn i kampen mod Covid-19.

