Se billedserie Hvis politikerne siger ja til forslaget, er det også slut for eleverne med at tænde smøgerne uden for skolens matrikel. Foto: Yilmaz Polat

Elever skal kvitte smøgerne helt i undervisningstiden

Sorø - 12. maj 2018 kl. 05:55

Politikerne skal beslutte, om elevernes rygeforbud også skal gælde, når de er uden for skolens område. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske

Siden 2013 har Sorø Kommune haft røgfri arbejdstid for sine ansatte. I yderste konsekvens kan det faktisk koste en ansat jobbet, hvis forbuddet overtrædes. Nu ser det ud til, at det forbud også skal gælde eleverne i kommunens folkeskoler.

På dagsordenen for mødet i børn og undervisningsudvalget på tirsdag er der nemlig et punkt, der lægger op til sådan et forbud.

I øjeblikket må eleverne ikke ryge på skolens matrikel, men det er ikke forbudt, hvis de eksempelvis har fået en midlertidig tilladelse til at forlade skolens område eller af andre årsager ikke befinder sig på skolen i undervisningstiden.

Rygeforbuddet for eleverne er en følge af en lov, der blev vedtaget i 2007, men den handler altså kun om den tid, hvor eleverne rent fysisk befinder sig på skolens matrikel. Det forbud vil fagcentret gerne have politikernes opbakning til at udvide.

- Rygning blandt unge og andre aldersgrupper er et vedholdende og endog stigende samfundsproblem jævnfør bl.a. Den Nationale Sundhedsprofil 2018, som er en årlig status på danskernes sundhed fra Sundhedsministeriet, skriver Fagcenter Børn og Familier i dagsordenen for mødet.

- Jeg kan ikke sige, at antallet af rygere i de ældste klasser er steget med eksempelvis 10 pct., men landstallene viser, at antallet af unge rygere er stigende, så det regner vi med også er gældende i Sorø Kommune, siger Henrik Madsen, der er centerchef i Fagcenter Børn & Familie i Sorø Kommune.

- Det er ikke sådan, at en elev bliver smidt ud af skolen, hvis han eller hun bliver taget i at ryge på en lejrskole eller en ekskursion, men tanken er, at vi fra kommunens side skal give det signal, at det er en dårlig idé at ryge, og at det fra kommunal side er noget, vi ikke accepterer. Forslaget om en udvidelse af forbuddet skal også ses på den måde, at vi ønsker sammenhæng i vores rygepolitik. Der skal ikke hyres ekstra gårdvagter til kontrol eller lignende.

Henrik Madsen føjer til, at i nogle områder kan naboer eksempelvis blive generet af rygningen uden for skolens matrikel, fordi der efterlades mange cigaretskod. Endelig diskuterer skolebestyrelsen på Sorø Borgerskole i øjeblikket, hvorvidt de ældste elever skal kunne opnå tilladelse til at forlade skolens område. Inden den beslutning træffes, kan det også være væsentligt at få lagt rygepolitikken uden for skolens matrikel til rette.

Derfor foreslår fagcentret, at forbud mod rygning for kommunens skoleelever udvides fra det nuværende matrikel-bundne til at gælde i hele elevens daglige skoletid.

Elevforum Sorø - der er det fælles elevråd for alle kommunens folkeskoler - har drøftet forslaget om totalt rygeforbud, og selv om der rejses tvivl om, hvordan et total forbud konkret vil virke for den enkelte elev, der ryger, støtter Elevforum bredt set forbuddet

Det bliver nu op til medlemmerne af børn og undervisningsudvalget at afgøre, om total-forbuddet skal indføres eller ej.