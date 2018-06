Tidligere har elever kunnet ryge i skoletiden, når de ikke var på skolens matrikel. Det er slut nu. Foto: Jens Wollesen

Elever må ikke ryge i skoletiden

Sorø - 08. juni 2018 kl. 05:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og undervisningsudvalget sagde på sit møde forleden ja til fagcentrets forslag om, at det skal være totalt forbudt for eleverne i Sorø Kommunes folkeskoler at ryge i hele skoletiden. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hidtil har det været forbud for eleverne at ryge på skolens matrikel, men faktisk har det været tilladt at ryge, hvis eleven havde fået »udgangs-tilladelse«, var på lejrskole eller ekskursion mv. Det er slut nu.

- Vi synes, det er fornuftigt at bidrage til, at de unge undlader at ryge, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Og samme regel gælder jo for det kommunale personale, der ikke må ryge i arbejdstiden.

Mens en kommunalt ansat i sidste ende risikerer at blive fyret, hvis vedkommende gentagne gange bliver snuppet i at ryge i arbejdstiden, får det ikke så stor konsekvens for en skoleelev.

- Nej, vi kan ikke smide en elev ud af skolen med den begrundelse, siger Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Men vi vil gerne sende det signal, at det er en dårlig idé at ryge. Samtidig får vi skabt sammenhæng i den kommunale rygepolitik.