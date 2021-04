Sigrid, Ellen, Iben, Sofie og Emil leverede et projekt i videnskabskonkurrencen Scandinavian innovation Award 2021. Her ses de sammen med deres lærer Carsten, Sørensen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Elever kæmpede i videnskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever kæmpede i videnskab

Sorø - 27. april 2021 kl. 20:16 Kontakt redaktionen

»Scandinavian innovation Award (SIA)« er en konkurrence, som har fokus på de mest innovative forskningsprojekter fra »First Lego League«, der er en årlig videnskabsturnering for skoleelever. Her dyster hold fra forskellige skoler mod hinanden om den bedste projektopgave inden for et fælles, samfundsaktuelt og naturvidenskabeligt emne.

I Skandinavien var 280 hold nomineret til finalen, hvor en jury udvælger de 10 bedste til at dyste. Her har Sorø Privatskole været blandt de 10 bedste for andet år i træk.

Holdet fra Sorø leverede tre videofilm, der præsenterede henholdsvis deres by, deres hold og deres forskningsprojekt under temaet "Replay - få flere mennesker til at dyrke motion". Videoen gav et bud på, hvordan man får flere til at lege og være aktive allevegne.

Holdet har forsket i konstruktion og innovation af en udendørs træningsbane, som med avanceret sensorteknologi skulle medvirke til at gøre banen interaktiv og motiverende. Via en app ville man kunne følge sin træning og gøre sig bedre. Holdet har samarbejdet med en idrætsspecialist for at udvælge redskaber, som både tilgodeser træning for hele kroppen, mulighed for teknologi og minimering af skader.

Søgte råd

Sorøs borgmester Gert Jørgensen har været med på råd i forhold til tilladelser og kommunens syn på ideen, ligesom erhvervsmanden Lorentz Jørgensen har givet holdet indblik i, hvordan man kunne finansiere sådan et projekt.

- Vores elever leverede en fremragende præstation, og jeg er meget imponeret over deres indsats, både under konkurrencen og ikke mindst i deres koncentrerede forberedelse, der er foregået på onlinemøder fra november til april. Her har de fem elever hver tirsdag og torsdag efter skoletid og frem til kl. 17 arbejdet med projektet. De har udelukkende været i kontakt med hinanden og mig via skærmen. Det er en sej og dedikeret indsats, der fortjener stor ros, siger elevernes lærer Carsten Sørensen.

Holdet blev dog ikke placeret blandt de første finalen.