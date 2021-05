Se billedserie Nadja Becker er næstformand i elevrådet på Holbergskolen. Betricia Lorentz er formand. Det var dem, der første ordet og havde inviteret borgmester Gert Jørgensen på en debat om prioritering af penge. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Elever i protest: - I har taget vores penge

Sorø - 28. maj 2021

»Gert, nu ikke bliv så genert. Men har du penge vi ka' få? Har du ingen, må du gå«

Tre seje elever fra 8.Y på Holbergskolen i Dianalund havde lavet en protest-rap til borgmester Gert Jørgensen, da han torsdag var inviteret med til elevrådsmøde i skolens multisal.

Anledningen til invitationen var den, at eleverne på Holbergskolen havde set frem til at opleve 528.000 kroner forvandle sig til fede udendørsarealer på skolen i det kommende skoleår.

Pengene skulle komme fra det overskud, som regnskabsåret 2020 viste sig at byde på for Holbergskolen.

Stort arbejde Overskuddet er der, men skolen får ikke gavn af pengene. De skal overføres til kommunekassen.

- Vi har gjort et kæmpe arbejde med at være ude i klasserne for at høre, hvad eleverne ønskede sig. Vi har indhentet tilbud og lavet forslag. Så får vi på et skolebestyrelsesmøde at vide, at pengene er taget fra os. Nu vil vi gerne vide, hvorfor de penge er blevet taget, sagde elevrådsformand fra 8.Y, Betricia Lorentz.

Borgmester Gert Jørgensen gav elevrådet en mini-lektion i kommunernes økonomi, hvor der er rammer for, hvad kommunerne må bruge på service og på anlæg.

- I 2020 blev der på anlæg brugt 27 millioner kroner mindre end forventet i Sorø Kommune. Men alle de penge må vi ikke bare bruge i 2021. Sådan er reglerne for en kommune. Kun 11 af de 27 millioner kroner kan vi overføre, og så er det, at politikerne i kommunalbestyrelsen skal ind og prioritere. Desværre er jeres projekt med ude-arealerne ikke blevet prioriteret denne gang, forklarede Gert Jørgensen, der roste eleverne for deres store engagement og deres mod til at protestere mod politiske beslutninger. Han udtrykte også forståelse for deres skuffelse.

Ingen løfter Men han gav ikke lovning på pengene i denne omgang. Borgmesteren mener, det er mest praktisk at vente med ude-arealerne til renoveringen af skolen til 80 millioner kroner er gennemført.

Efter mødet var det en tilfreds elevrådsformand og en glad næstformand, der evaluerede:

- Jeg synes, mødet var godt. Han gav os indblik i, hvorfor de har taget den beslutning. Det er jo nødvendigt at prioritere. Så vi må vente til efter renoveringen, sagde Betricia Lorentz, formand.

- Vi har i hvert fald vist, at vi ikke er bange for at komme ud med vores stemme, og vi har vist ham, hvad vi mener er vigtigt, sagde Nadja Becker, næstformand i elevrådet på Holbergskolen.

Ikke spildte kræfter Inden borgmester Gert Jørgensen efter en times indlæg og debat forlod skolen, sagde han:

- Al jeres energi i det her er ikke spildt. Jeres ønsker skal stadig gøre sig gældende.

Det bliver dog ikke i Betricia Lorentz og Nadja Beckers tid på skolen.

- Det er ok. Vi gør også det her for alle de andre elever på skolen, sagde de efter mødet med borgmesteren.