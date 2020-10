Elever går på æblerov

De skal - lige som skoleelever over resten af landet - blandt andet bage søde æbleboller og give en italiensk æggekage et tvist med danske æbler.

- Vi oplever, at mange børn aldrig har været på æblerov, selvom Danmark bugner af æbler her i efteråret, og de er heller ikke helt klar over, hvor meget man kan bruge et dansk æble til. De kender bedst de søde, udenlandske æbler, men de danske æbler har meget mere knald på smagen, siger Bente Svane Nielsen, der er projektchef for GoCook, der er Coops madprogram for børn og unge.