Elev: - Glæder mig til at se klassen igen

Selv har hun nemt ved at komme i gang med skolearbejdet og har altså en god arbejdsdisciplin. Men andre elever har svært ved at arbejde alene uden en lærer tæt på.

- Den virtuelle undervisning kan man helt sikkert godt eksperimentere med, når skolen starter normalt igen, for der er nogle fordele ved den. Der er for eksempel mere ro og færre afbrydelser ved at sidde derhjemme end i et klasselokale eller grupperum på skolen. Men alle dem, som har svært ved at komme i gang med skolearbejde, har det svært med fjernundervisning, så jeg synes, man kun skal benytte fjernundervisning engang imellem. Måske en gang om måneden, foreslår Anna Legaard.