Elendig skiltning

En ting er de ulemper, en spærring altid vil medføre, men noget andet er den fuldstændig tåbelige og mangelfulde afmærkning og skiltning. Jeg mindes ikke nogensinde at have set så dårlige oplysninger.

Folk, der kommer fra Nyrup, Kirke Flinterup og Gyrstinge og skal til Sorø ,kører til Bjernede og først helt oppe ved kirken kan man se, at vejen er spærret. Bjernede Kirkevej er det nu heller ikke muligt at passere, så man må tilbage til Store Ebberup og over Højbjergvej.

Nøjagtig det samme sker, hvis man kører ad Fulbyvej over Fulby. Helt oppe ved enden af vejen er der spærret. Her er det endnu mere vanskeligt at vende et stort vogntog. Noget andet er, hvordan skal udenlandske chauffører overhovedet vide, hvilke omveje, de skal køre?