Formand for Danske Handicaporganisationer Sorø, Johnna Toft Kristensen, glæder sig over, at handicappede på el-scootere nu kan komme til at handle indendøre på apoteket. Foto: Lene Berthelsen

El-scootere kan nu parkere indendøre på apoteket

Sorø - 03. maj 2020 kl. 16:47 Af Lene Berthelsen

Da Sorø Apotek sidste år foretog en omdiskuteret ombygning af trappen til hovedindgangen ud mod Storgade, var det en forbedring for mange handicappede og gangbesværede, der fik en lang rampe op til døren.

Men på grund af bygningsregulativet fik rampen en hældning, der sikkerhedsmæssigt ikke passer så godt til el-scootere, der stadig måtte benytte sig af bagindgangen.

Til at begynde med var der nogle el-scootere, der kørte helt ind i apotekets butiklokale, men det blev hurtigt stoppet, da el-scooterne indebar for stor risiko for påkørsel af både varehylder og andre kunder.

Afprøver ny løsning I et stykke tid har handicappede på el-scootere derfor måttet ringe på en klokke og vente ude i baggården på, at en ansat kom ud og foretog betjeningen derude.

Den løsning har Danske Handicaporganisationer Sorø (DH Sorø) ikke været så glad for. Den var ikke respektfuld, mente organisationen, der tog kontakt med apoteker Mads Skaaning for at høre, om der ikke kunne gøres noget.

Og det kunne der, blev parterne enige om på et møde, der blev holdt i denne uge. Her kom man frem til at afprøve følgende model:

Fremover skal en kunde på el-scooter stadig benytte bagindgangen. Kunden skal stadig ringe på klokken, så personalet er klar over, at man er på vej. Herefter kører kunden ind gennem glaspartiet og ind til et rum, der er gjort klar til el-scooter-parkering. Og man kan nu blive betjent indendørs.

Parkering og belægning Vil man helst blive ude i baggården, er det også en mulighed.

DH Sorø har også aftalt med apotekeren, at det skal undersøges, om der kan gøres noget ved belægningen i baggården samt om den bil-parkering, der foregår der, kan ske på en måde, så der altid er sikker passage for el-scooterne.

Formand for DH Sorø, Johnna Toft Kristensen er meget glad for den positive dialog med apoteket. Hun hører også meget gerne fra sine medlemmer, hvis de har input til noget, der kan gøres anderledes eller bedre. Man kan ringe til hende på tlf. 51 92 33 37 eller skrive på email pj.kristensen@live.dk.