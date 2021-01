Stenlille IF har 350 medlemmer. Her er det formand Jørgen Andersen ved et arrangement i hallen i 2019. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra penge til forening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra penge til forening

Sorø - 29. januar 2021 kl. 06:35 Kontakt redaktionen

OK giver blandt andet Stenlille IF 30 procent ekstra i sponsorstøtte, så de får hjælp til at komme igennem coronakrisen.

Der skulle have stået 9.000 kr. på sponsorchecken til Stenlille IF, men OK har altså valgt at lægge ekstra oveni.

- Vi kunne ikke holde byfesten i Stenlille og vores salg fra kiosken til serie 4-kampene mistede vi også, så vi er glade for de ekstra 30 procent. Sponsorpengene bliver fordelt til alle seks afdelinger, som så selv bestemmer, hvordan de skal bruges, dog får hovedafdelingen en lille del til diverse administrationsudgifter og lignende, siger formanden for Stenlille IF, Jørgen Andersen.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke i Dianalund på deres benzinkort.