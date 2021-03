- Vi har en aftale om at nå i mål med minimumsnormeringerne, siger konservative Sofie Ullerup Torpegaard. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ekstra penge til bedre normering i tidlig sfo

Sorø - 09. marts 2021

En aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i december 2020 betyder, at der bliver givet ekstra penge til indfasning af minimumsnormeringer i børnepasningen.

Sorø Kommune får tildelt 3,6 millioner kroner i år til flere voksne i børnepasningen i stedet for de forventede 2,8 millioner kroner.

Et politisk flertal har netop besluttet, at 212.000 af de 800.000 ekstra kroner skal gå til at forbedre normeringen i tidlig sfo-ordningen ud fra et princip om, at pengene skal følge barnet.

Tidlig sfo er en ordning, hvor de ældste børnehavebørn skifter børnehaven ud med tidlig sfo på den lokale folkeskole i perioden fra 1. april til skolestart.

Ændringen betyder, at der fremover i gennemsnit vil være 14,2 børn per voksen i tidlig sfo og ikke 15 børn som i dag.

Men for Socialistisk Folkeparti er både 15 og 14,2 børn per voksen helt skævt.

- En overgang med så dårlig normering kan jeg simpelt hen ikke se meningen i. Selvom det er lidt større børn fra børnehaven, så synes jeg stadig, det er en helt urimelig normering. Det er ubærligt, og børnene skal være i tidlig sfo hele dagen. Jeg håber, det bliver en del af lovgivningen, at det ikke er muligt, sagde Linda Nielsen på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

Derfor fremsatte Socialistisk Folkeparti et ændringsforslag om, at alle 800.000 kroner skulle gå til at forbedre normeringen i tidlig sfo. Det ville ændre normeringen til 12,4 børn per voksen.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget. Kun de otte politikere fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte for, mens de 17 andre politikere var imod.

- Vi har en aftale om at nå i mål med minimumsnormeringerne. Nu får vi flere penge, og så er det dét, vi gør først, for det har vi aftalt. Vi skal nok nå i mål, og hvis vi skal bevilge mere, så har vi også en budgetfase og en evaluering senere, argumenterede Sofie Ullerup Torpegaard fra Konservative.

Enhedslisten kom også med et ændringsforslag om at tage de 212.000 kroner til tidlig sfo fra kassebeholdningen og indføre beløbet som en teknisk budgetændring fra næste år. Det forslag blev heller ikke vedtaget.

Ændringerne påvirker også forældrenes pris for børnepasning, da 25 procent af udgiften til en plads i et dagtilbud betales af forældrene. Opnormeringen betyder, at udgifterne til hver enkel plads stiger, og dermed udgør de 25 procent et andet beløb fra 1. juni i år.

Prisen for en fuldtidsplads i vuggestue stiger med 75 kroner til 3256 kroner per måned. En deltidsplads i vuggestue stiger med 32 kroner til 2316 kroner per måned.

En fuldtidsplads i børnehave falder med fem kroner til 1843 kroner per måned, mens en deltidsplads falder med 11 kroner til 1337 kroner per måned.

Priserne for dagpleje bliver ikke påvirket.

Tilskuddene til privatinstitutioner bliver samtidig justeret, fordi tilskuddene bliver beregnet på baggrund af udgifterne i de tilsvarende kommunale tilbud.