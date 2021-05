På grund af corona-nedlukning er kørelærerne kommet bagud med at uddanne deres elever på køreteknisk anlæg. Ekstra åbning giver mulighed for at indhente noget af det tabte. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ekstra kørsel på teknisk anlæg

Årsagen er, at køreskolerne på grund af corona-restriktioner har været lukket ned siden december og derfor har et stort efterslæb med at uddanne elever.

Teknik- og miljøudvalget har givet tilladelse til, at anlægget må holde åbent for personbiler og motorcykler på søndage i tidsrummet kl. 8-16, men kun i i de tre måneder maj, juni og august i år.

- Vi mener, at det er ok, når der er tale om en tidsbegrænset periode. De skal have lov til at indhente det tabte, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V).