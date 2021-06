Leder af Sorø Kommunes Vikarservice, Anna Hansen, sad torsdag klar til at tage indledende jobsamtaler med folk, der var interesseret i at blive sommerferievikar i ældreplejen. Hun regner dog ikke med at kunne finde de 40, der er brug for.Foto: Lene Berthelsen

Ekstra hårdt at finde vikarer til ældreplejen

Sorø - 11. juni 2021 Af Lene Berthelsen

Det har længe krævet en ekstra indsats for Sorø Kommune at finde folk, der har lyst til at blive sommerferie-vikar i ældreplejen.

I år har det dog været endnu sværere, og det har coronaen en stor del af skylden for.

De unge, der tidligere år har brugt sommerferien på at tjene penge ved vikarjobs, er nemlig i år langt mere tiltrukket af at få et poderjob ved et af de mange testcentre.

- Vi kan slet ikke hamle op med den løn, man får som poder. Grundlønnen som ferievikar i ældreplejen er 130 kr. i timen. Dertil kommer så tillæg for for eksempel aftenarbejde. Men jeg har hørt, at man kan få 180 kr. i timen som poder, siger leder af Sorø Kommunes Vikarservice, Anna Hansen.

Walk-in samtaler Sammen med andre ansatte i de kommunale ældreafdelinger holdt hun torsdag to timers walk-in samtaler på Sorø Kultur- og Fritidscenter. Her kunne interesserede komme ind og høre mere om ikke bare ferievikar-mulighederne, men også snakke med repræsentanter for plejecentrene om eventuel fastansættelse. For også her er der til stadighed brug for arbejdskraft.

I løbet af de to timer dukkede omkring 15 interesserede op, og af dem kunne Anna Hansen notere sig, at cirka halvdelen var klar til en efterfølgende rigtig jobsamtale.

- Jeg har søgt sommerferievikarer siden marts og har på nuværende tidspunkt ansat 20. Jeg har brug for 40, og det tvivler jeg på kan nås. Så derfor bliver det nok nødvendigt også at bruge den dyrere løsning, nemlig at skaffe vikarer fra eksterne vikarbureauer, siger Anna Hansen, der i sin faste vikarstab har 85 ansatte:

- Men mange er kun tilknyttet Sorø Kommunes Vikarserivce på halv tid og har andet job ved siden af.

Pres på vikarbureauer Også de eksterne vikarbureauer kan mærke podnings-konkurrencen og har sværere ved at finde folk i år, oplyser Anna Hansen:

- Ja, der er pres på. Jeg regner dog med at kunne blive dækket ind, men ellers må vi i sidste ende ty til en løsning, som vi har prøvet før - nemlig at lade vores faste ansatte tage ekstra vagter og slække lidt på servicen.

Hun har et lille håb om, at de vedtagne corona-lempelser og den øgede vaccinering vil frigive nogle af de mange podere, og at de så måske vil søge over til kommunen:

- Men om det kan nås til sommerferien er nok tvivlsomt, tilføjer hun.

Som ferievikar bliver man ikke bare kastet ud i det på egen hånd. De første 14 dage vil man typisk være med som »føl« hos en erfaren kollega.

Hvis man skulle have lyst til at være vikar, kan man ringe til Anna Hansen på tlf. 57 87 66 10 eller skrive til hende på email ahan@soroe.dk.