Dorthe Bjerre kunne fortælle detailhandelen, at hvis Sorø ikke står sammen og får skabt liv og aktiviteter, som familierne gerne vil være en del af, er byen død som handelsby indenfor 10-12 år - måske endda hurtigere.

Ekspert til Sorøs butikker: I kan samarbejde eller dø

Dorthe Bjerre foreslår, at Sorø danner en decideret byledelse, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I 2030 eksisterer Sorø ikke som handelsby. Sådan lyder den dystre og tankevækkende forudsigelse fra Institut for Center-Planlægning. Men det er ikke kun Sorø, det går ud over. Seks ud af syv af de handelsbyer, vi kender i dag, mister sit butiksliv inden for de kommende 10-12 år. Hvis analysen altså holder stik.

Det var på den baggrund, at Sorø Handel og Service tirsdag aften på Hotel Postgaarden havde besøg af Dorthe Bjerre fra konsulenthuset Synergi.dk. Og hun kunne underbygge de dystre udsigter med tal. I 2014 var der 214 handelsbyer. Det er faldet til under 190 i dag. 35 milliarder kroner bruger danskerne på nethandel i 2018. Otte ud af 10 netbutikker eller -portaler er i øvrigt udenlandske. Pengene fosser ud af Danmark.

- I befinder jer på en brændende platform eller lige så slemt i en vulkan i udbrud, sagde Dorthe Bjerre, der understregede vigtigheden af, at hver fysisk butik også har en netbutik.

- Der er ingen garantier, for alle bymidter kan naturligvis ikke overleve, men en ting er stensikkert: I kan samarbejde eller dø!

Dem, der vil overleve, er dem, der er bedst til at stå sammen og dem, der samtidig er bedst til at skabe de kreative arrangementer, hvor der er noget for publikum at komme efter.

Et af Dorthe Bjerres forslag er, at der dannes en decideret byledelse med deltagelse af kommunen, ejendomsejerne, kulturinstitutionerne og detailhandelen. Det skyldes, at de fire parter skal være enige og skal være indstillet på at bidrage, hvis planen skal lykkes.

Kommunen skal opfylde sin del i bestræbelserne på at få skabt en attraktiv bymidte. Også ejendomsejerne skal være indstillet på at investere i ejendommene, så de bliver attraktive - her ligger Sorø i forvejen ret pænt - og bliver et butikslejemål ledigt, må der ikke gå mere end et par dage, før det er genudlejet eller bragt i spil på anden vis. Eksempelvis viste Dorthe Bjerre et billede fra en by i Sverige, hvor man simpelthen satte folie i vinduerne, så det så ud som om, at der var en butik. En anden løsning er, at de eksisterende butikker skaber liv i de ikke udlejede butikker.

En lidt mere risikabel vej er at leje ud til pop-up butikker, der lukker igen efter kort tid. Det giver let det indtryk, at butikker i byen ikke kan gå.

For handelslivet - og kulturinstitutionerne - er der mange opgaver. Der skal lægges en arrangementsplan, hvor det afgøres, om man i arrangementet satser lokalt, regionalt eller nationalt. Markedsføringen skal planlægges efter arrangementets art. Is i maven skal man også have. Der er nemlig oftest et fem års-perspektiv på arrangementerne, forstået på den måde, at der går en del år, før man kan afgøre, om et arrangement er en succes eller en fiasko.

Handelslivet skal ligeledes være indstillet på, at der skal være fuld opbakning om arrangementerne, hvis de skal have en chance for at lykkes, og så skal man være klar til at »slå ihjel«. Er der arrangementer, der ikke virker, skal de fjernes fra arrangementsplanen - uanset, hvem der har fået idéen, og uanset, om man opfatter arrangementet som en tradition eller ej. Gode ambassadører, der taler byen op i stedet for ned, er i øvrigt gode at have.

Endelig er det vigtigt, at man laver arrangementer, der passer til den by, man er i - og så skal man ikke være bange for at gå lidt ud »på kanten«, hvis man skal adskille sig fra andre.

I Vejle, hvor Dorthe Bjerre kommer fra, ligger brudekjoleforretningen Lillys hovedsæde. Så her har de eksempelvis »brudeløb« med præmier for mere end 100.000 kr. På Lyserød Lørdag arrangerede man i Vejle croquis-tegning (nøgen-modeller) af kvinder, der havde fået fjernet et bryst eller begge bryster. Kontroversielt - men virkningsfuldt.

Men også i Vejle har de været ude for butiksdrivende, der har beklaget sig over, at nok var byen »sort af mennesker«, men de købte ikke noget. Og det gør folk generelt set ikke, hvis de handelsdrivende ikke involverer sig, kommer ud på gaden, laver tillæg-arrangementer til hovedbegivenheden, kommer med sjove eller skæve tilbud osv.

- Og så skal I i øvrigt bane vejen for primadonnaer og ildsjæle, hvis I skal have det til at lykkes, sagde Dorthe Bjerre med tanke på, at den slags mennesker kan vi danskere godt have en tendens til at slå ned.

Sorø fik i øvrigt en god karakter af Dorthe Bjerre.

Hun betegnede Sorø som generelt set en flot by uden mange tomme lejemål, og så var hun imponeret over, at byen har mange - gratis - parkeringspladser. Den nok så vigtige tilgængelighed til butikkerne løses fint i Sorø.