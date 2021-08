Kommunaldirektør Søren S. Kjær på billedet havde udfyldt bilagene korrekt. Det gjorde det sværere for kommunen at opgave, mener professor Per Nikolaj Bukh. Foto: Bjørn Arnbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Ekspert om kortmisbrug: Sådan en sag er svær at opdage

Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, mener, at kommunaldirektør Søren S. Kjærs brug af det kommunale betalingskort er en alvorlig sag.

Sorø - 24. august 2021

Reglerne for brug af kommunale betalingskort er meget klare, og derfor mener professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, også, at sagen omkring kommunaldirektør Søren S. Kjær måde at benytte det kommunale betalingskort under en tur til en konference i den amerikanske by Nashville er af alvorlig karakter. Kommunaldirektøren brugte omkring 9.500 kroner på koncertbilletter og bespisning. Han deltog selv med sin ægtefælle samt andre kommunaldirektører.

- Men det er meget svært for en kommune at opdage sådan en sag, fordi kommunaldirektøren har afleveret bilag på udgifterne, fortsætter Per Nikolaj Bukh.

- Det er typisk sådan, at man tjekker, at der er bilag for afholdte udgifter. Det var der. Kommunaldirektøren har anvendt kortet, og det har han også lov til. Bilagene er korrekt udfyldt med deltagere med videre. Da det er andre kommunaldirektører, der har deltaget i eksempelvis bespisningen, kan det også være et lovligt formål.

Fik betaling Men så kommer de ting, der trækker den anden vej.

- En ægtefælle må kun deltage på kommunens regning, hvis der er en naturlig årsag til, at ægtefællen deltager. Det kan for eksempel være ved en bespisning i anledning af et dronningebesøg, eller hvis der er en anden særlig grund. I dette tilfælde har der ikke været sådan en grund, og så skal ægtefællen selv betale, siger Per Nikolaj Bukh.

- Reglerne åbner heller ikke mulighed for, at man af kommunen kan få dækket en udgift til bespisning, som bespisningens deltagere efterfølgende via MobilePay betaler ind til den person, der allerede har fået dækket udgiften. Det er tilsyneladende sket, og allersenest her burde kommunaldirektøren have reageret og få bragt orden i sagen.

Virker bevidst Per Nikolaj Bukh mener ikke, at Sorø-sagen kan sammenlignes med sagen fra Greve. Her afdækkede DR også for nylig, at kommunaldirektøren havde benyttet sit kommunale betalingskort uberettiget.

- I sagen fra Greve er der tale om, at kommunaldirektøren har to betalingskort til samme bank - et privat og kommunens, fortsætter han.

- På det kommunale kort er der hævet flere mindre beløb, som var private indkøb. Her kan der være tale om ubevidst sjusk fra kommunaldirektørens side - altså, at han i forbifarten har forvekslet de to kort og på grund af de mindre beløb ikke har opdaget det på sine kontoudtog. Greve Kommune har også rod i sine systemer. For et betalingskort er ligesom en kontantkasse. Hæves der beløb på kortet, skal der ligge et bilag. Der gør der ikke, og det burde kommune have opdaget.

- I Sorø virker det mere som en bevidst handling i og med, at der altså ligger korrekt udfyldte bilag, siger Per Nikolaj Bukh.

- Jeg hæfter mig også ved, at sagen har kørt over længere tid. Der kan selvfølgelig i sagen være oplysninger, der ikke har været bragt frem, men omvendt har der været rig lejlighed for kommunaldirektøren eller hans fagforening til at komme med en god forklaring, hvis der foreligger en sådan.