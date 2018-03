Eksil-soranere vandt kampen om håneretten

Fodboldkampen var i høj grad også et socialt arrangement for de to fodboldhold. Det var en slags genforening, fortæller Christopher Sonne Ravn.

- Jeg har spillet bold med mange af de drenge i Sorø, og det er altid godt at se dem igen. Det er nogle gode drenge. Vi kommer jo tilbage og spiller mod et seniorhold, hvor vi kender spillerne og træneren. Det er fantastisk, at Sorø Freja er med på at lave sådan et arrangement og få vist frem, at vi godt kan lide at spille noget ordentligt fodbold, siger han.