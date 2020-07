Nicki er sidst set her ved Sorø Sø/Kongebroen. Det var mandag klokken 07. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Eftersøgning slutter nu - med mindre der kommer nye henvendelser

Nicki har været efterlyst siden mandag morgen, hvor han ikke mødte på arbejde i Slagelse. Den 39-årige pædagogmedhjælper bor i Sorøs midtby og arbejder i en daginstitution i Slagelse Kommune. Han talte i telefon med en ven sent søndag aften, og han er sidst set mandag morgen klokken 7 ved Sorø Sø nær Kongebroen.

Tom Stysiek, der er politikommissær ved Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi, melder, at den fysiske eftersøgning er slut nu.

Politiet genoptager den fysiske eftersøgning, hvis man modtager henvendelser, der kan føre til nye, relevante steder at søge.

- Vi har modtaget et par henvendelser i sagen, og vi har fulgt dem op. Men desværre har de indtil videre ikke ført os til en opklaring, siger Tom Stysiek, der opfordrer borgerne til fortsat at henvende sig, hvis de har oplysninger i sagen om Nicki. Man skal kontakte politiet via 114.