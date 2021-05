Efterskole maler værdierne på væggen

Se billedserie Jens Jørgensen tager i sin udsmykning af Sorø Gymnastikefterskole udgangspunkt i skolens værdier: Sammenhold, tillid, ærlighed og respekt. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Jens Jørgensen fik afsløret det første af sine fem »værdi-værker« ved Sorø Gymnastikefterskoles store opvisning.

Sorø - 17. maj 2021 kl. 09:15 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Der er nogen, der er tilbøjelige til at male fanden på væggen. På Sorø Gymnastikefterskole i Topshøj går de en helt anden vej - de maler skolens værdier på væggen.

Til at føre den idé ud i praksis har skolen indledt et samarbejde med Jens Jørgensen fra Slagelse. Tidligere borgmester, byrådsmedlem, folketingsmedlem og rektor på Slagelse Gymnasium samt forfatter og foredragsholder har der længe stået på det jørgensenske visitkort - men inden for de senere år er også kunstmaler føjet til.

Inspiration Efterskolens forstander, Karsten Haim, kendte Jens Jørgensen i forvejen. Jens var nemlig rektor på gymnasiet i Slagelse, da Haim var elev.

- Vi er venner på Facebook, fortæller Karsten Haim.

- Og da vi på skolen fik den idé at udsmykke vores nye opvisningshal, kontaktede jeg Jens for at høre om, hvordan vi kunne gribe opgaven an, og om han kendte en, der kunne udføre den. Det gjorde han.

I alt fem store værker skal Sorø Gymnastikefterskole have. Det første skulle have været afleveret i februar i år, men coronaen greb ind, så det blev først afsløret fredag aften. Næste leverance kommer i februar 2022, og så følger der ellers værker i 2023, 24 og 25. Så er ringen sluttet.

- Jeg har valgt at tage udgangspunkt i skolens værdier: Sammenhold, tillid, ærlighed og respekt, fortæller Jens Jørgensen.

- De symboliseres af farverne blå, gul, hvid og rød. Femte maleri gav en tidligere bestyrelsesformand for skolen mig. Begyndelses-bogstavet i de fem værdier danner jo ordet STÆR, og formanden fortalte ved sin afgang, at hun netop så værdierne flyve ind over skolen som en "sort sol". Derfor bliver farven sort den dominerende i det sidste maleri.

Flere nuancer De nævnte farver er og bliver bærende på lærredet, men i hvert maleri benyttes der flere farver.

- I er forskellige og indeholder flere nuancer. Sådan er det også med tilværelsen, sagde Jens Jørgensen i sin tale til eleverne.

Karsten Haim lagde også vægt på, at eleverne skulle tage netop "sammenholds-maleriet" til sig som et minde om fredagens opvisning, de havde glædet sig så meget til.

Desværre måtte den gennemføres uden publikum i den nye og imponerende hal. Til gengæld blev opvisningen sendt på skoles youtube-kanal - og mere end 700 kiggede med.

Du kan se hele opvisningen med rytmisk gymnastik, spring, parkour, show med mere på https://youtu.be/6ikcoKvnsKU