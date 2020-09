Sorø Gymnastikefterskole er tilbage for fulde omdrejninger igen. En enkelt corona-smittet elev betød, at hele skolen måtte lukke ned. Foto: Thomas Olsen

Efterskole i fuld vigør efter corona-nedlukning

Sorø Gymnastikefterskole kunne fredag notere, at der atter er fuldt hus på skolen, hvor undervisningen nu igen kører normalt.

For elevernes vedkommende blev yderligere 10 procent testet søndag, mens syv procent fulgte efter mandag og de resterende tre procent om tirsdagen.

- Så man må sige, at det er gået hurtigt med at blive testet. Faktisk er en del elever og medarbejdere testet to gange, fortsætter Rasmus Sinding.