Efterskole forbereder sig på udvidelse

Sorø Gymnastikefterskole har indenfor de seneste fem år udvidet sine faciliteter betragteligt. Dels med et stort springcenter i 2012 og dels med et parkour-anlæg i 2016.

Fordi der endnu er landbrugspligt på jorden, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Det har skolen bedt Sorø Kommune om, og udvalget for teknik og miljø har netop sagt ja til, at der kan gås videre med at udarbejde et forslag til en ny lokalplan.