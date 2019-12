Se billedserie Lars Mortensen er knust over at se sit livsværk voldsomt brandskadet. Branden opstod til ved komfuret til højre bag Lars Mortensen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Efter voldsom brand: Støvlet Katrines Hus åbner tirsdag - i Bisserup

Sorø - 03. december 2019 kl. 11:51 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skadeservice og forsikring kigger på skaderne i disse dage. Lars Mortensen håber at kunne komme i gang i Sorø igen omkring 1. april. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er et ganske miserabelt syn at gå igennem lokalerne i Støvlet Katrines Hus. Tirsdag var skadeservice og forsikringen på besøg, og de skal nu vurdere, hvor meget der skal laves og så indhente et projekt og en pris.

- Den gode nyhed er, at vi åbner igen på tirsdag den 10. december i Bisserup, fortæller Lars Mortensen, der ejer Støvlet Katrines Hus.

- På Fjordbakken, som vi har fået lavet aftale med, kan vi både holde selskaber og have a la carte-restaurant, så det passer helt perfekt. Der er udsigt over vandet, og så har Fjordbakken den ekstra bonus, at der er 15 dobbeltværelser, så gæsterne kan overnatte, hvis de har lyst til det. Det bliver fint at komme i gang igen, så vi kan få tankerne lidt væk fra søndagens brand og de skader, den forvoldte.

Fjordbakken ligger på Skolebakken 1, 4243 Rude - men skal man booke bord eller fest, skal man fortsat benytte Støvlet Katrine Hus' hjemmeside eller restaurantens telefonnummer, som man plejer.

- Den del af Støvlet Katrines Hus fungerer fortsat, siger Lars Mortensen, der kun har været nødt til at aflyse selskaber i denne uge.

- De øvrige er flyttet til Fjordbakken, og en del af dem, vi måtte aflyse, forsøger at flytte tingene til et senere tidspunkt.

Leverer ud af huset Mad ud af huset leveres fuldstændig som aftalt.

- Mine kolleger har været fantastiske, siger Lars Mortensen.

- Vi har fået flere tilbud om, at vi kan benytte deres faciliteter, så vi kan betjene vores kunder - og man skal ikke være nervøs for at bestille jule- og nytårsmenuer. Vi skal nok levere maden.

Et af de steder, Lars Mortensen skal se på, er Parnashuset - men der er også andre muligheder.

- Jeg kan stadig ikke komme mig over branden. Efter det, der skete i 2008, havde jeg håbet aldrig at skulle opleve det igen. Det er ikke meget søvn, jeg har fået, men mandag aften gik jeg ud som et lys, fortæller Lars Mortensen.

Totalskadet Der var ingen gæster i restauranten, der er lukket søndag eftermiddag og aften, men personalet var i gang med forberedelser til den følgende uge.

Som tidligere skrevet blev bygning og stråtag reddet, men Støvlet Katrines Hus er totalskadet. Lars Mortensen havde håbet, at stueetagen kunne friholdes fra den helt store renovering, men det håb blev aflivet tirsdag. Der er så meget vand både i loft og gulv, at alt skal udskiftes.

Værst er det dog gået ud over 1. salen. Branden skyldtes en frituregryde, som personalet mente at have slukket for, da det forlod køkkenet for en kort stund. Ilden blev hurtigt slukket med en pulverslukker, men den havde da allerede fået fat i emhætten og fortsatte derfra til 1. sal og tagkonstruktion.

Via de såkaldte tågesøm, som Vestsjællands Brandvæsen station Sorø har rådet over i et stykke tid, lykkedes det at bremse ilden, så den ikke fik fat i stråtaget. Et tågesøm er et spyd, der kan sættes en vandslange til. Spyddet kan så stikkes ned i eksempelvis et stråtag og sprøjte vand ud til siderne.

Meget at takke for Godt nok blev taget reddet, men tagkonstruktionen er stærkt beskadiget, og store dele skal udskiftes. Det samme er tilfældet med loft, gulv, isolering og brandsikring.

- Men heldigvis har vi en god brandsikring. Den har bestået sin prøve. Det skal dog ikke tage æren for brandmandskabet, der leverede en flot præstation, siger Lars Mortensen.

- I det hele taget er jeg meget taknemmelig. Vi har fået en kæmpe opbakning både fra nær og fjern - men naturligvis ikke mindst fra lokalområdet. Det rører mig for eksempel dybt, at en del lokale skyndte sig til restauranten og hjalp med at bære ud. Vi har fået reddet det mest værdifulde inventar og alle vores kobberting. Også vinen fik vi ud. Det er jeg glad for.

Håber på 1. april Lars Mortensen havde søndag eftermiddag netop lagt sig på sofaen, da han på sin mobiltelefon fik alarmen kl. 15.47.

- Det er løgn, tænkte jeg.

- Jeg havde jo lige været er for at hente noget chokolade til julearrangementet på Torvet. Men det var desværre rigtigt.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvor længe der går, før vi kan komme i gang i Sorø igen, fortsætter han.

- De håndværkere, jeg har talt med, siger fire-seks måneder. Jeg håber, at tingene i hvert fald flasker sig sådan, at vi kan være klar - i det mindste i stueetagen - til 1. april 2020.

