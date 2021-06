Efter skunk-razzia: 250 skunkplanter og 5 kilo færdigproduceret skunk konfiskeret

I området var der en vis undren over, hvad der egentlig foregik i industriejendommen, og det viste sig altså, at mistanken om, at virksomheden var af en lidt speciel karakter, holdt stik.

Både forsyningsselskabet og Beredskabsstyrelsen var til stedet ved aktionen. I den slags sager har politiet erfaring for, at »producenterne« får tilført strøm uden om måleren for at nedbringe produktionsomkostningerne og måske også for ikke at blive afsløret af et højt strømforbrug.