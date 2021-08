Sorø Kommune skal have ny kommunaldirektør. Et flertal ønsker den nye direktør ansat per 1. december 2021.

Efter kredtitkort-sag: Ny direktør på plads 1. december

Sorø - 28. august 2021 kl. 18:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen satte på sit seneste møde processen for ansættelse af Søren Kjærs afløser på posten som kommunaldirektør, og et flertal besluttede, at det skal ske med tiltrædelse 1. december.

Processen forestås af et eksternt rekrutteringsfirma, og det firma finder administrationen og borgmesteren. Selve ansættelsen står et ansættelsesudvalg for. Det udvalg kommer til at bestå af økonomiudvalget, vicekommunaldirektøren, tre repræsentanter for chefgruppen og tre repræsentanter, der vælges af Hovedudvalget.

Vicekommunaldirektøren er i dag konstitueret kommunaldirektør, og det må antages, at han glider ud af ansættelsesudvalget, såfremt han selv er ansøger.

Når planen blev vedtaget af et flertal, skyldes det, at Socialdemokratiet og SF støttede Enhedslistens forslag om at vente til 1. januar eller 1. februar 2022, så den borgmester, der vælges efter kommunalvalget i november kan være med til at ansætte direktøren. Argumentationen var, at det er vigtigt, at der er en god kemi imellem borgmester og kommunaldirektør.

Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Frigængerne og løsgængeren Anita Skjoldager Eskildsen stemte for den nævnte plan med henvisning til, at der er tale om en administrativ stilling, som den valgte person skal kunne bestride, uanset hvem der er borgmester. Og at det er vigtigt for organisationen hurtigst muligt at få afklaret, hvem der skal være dens øverste chef.

