Dianalund fik et fint nyt bibliotek i 2013, men ikke alle er lige gode til at passe på det, og det har biblioteket nu taget konsekvensen af.Foto: Charlotte Koefoed

Efter hærværk: Bibliotek lukket om aftenen

Der har også været sat ild til en container i nærheden af biblioteket, og derudover oplyser biblioteksleder Mia Sørup, at personalet ofte møder ind til et rodet bibliotek med ødelagte møbler, madrester på gulvet og bøger, der er væltet ned af hylderne.

- Biblioteket er et sted hvor borgere kan mødes. Et sted, hvor fællesskaber og mangfoldighed fremmes. Lige nu er vi et sted, hvor biblioteket i Dianalund ikke kan være dét for borgerne, som vi gerne vil og skal, konstaterer Mia Sørup.