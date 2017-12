Se billedserie Blandt andet Anne Madsen (S) var ikke tilfreds med forløbet omkring 2018-budgettet. Her efter valget er partierne i økonomiudvalget dog enige om at gøre det anderledes næste år. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Efter budgetkritik: Nu ser politikerne fremad

Sorø - 20. december 2017

Da budgettet for 2018 blev forhandlet på plads i begyndelsen af oktober, var byrådets politikere splittet i to fløje og uenigheden var stor. Siden er der gået omtrent to en halv måned, flertallets budget er blevet vedtaget og kommunalvalget er overstået. Og nu kan politikerne i økonomiudvalget godt blive enige om én ting i forhold til budgettet - nemlig at forhandlingerne bør foregå på en anden måde næste år.

- Vi har valgt at se fremad, for vi ved godt, at vi har haft en budgetfase, hvor kommunikationen ikke har været god. Vi har brug for at tale sammen på tværs af politiske skel, siger byrådsmedlem og økonomiudvalgsmedlem Linda Nielsen (SF).

Hun var undervejs en af de største kritikere af både 2018-budgettet og forløbet omkring budgettet.

Processen med at få budgettet for 2018 på plads blev evalueret på det seneste møde i økonomiudvalget. Her blev selve forløbet også gennemgået fra start til slut.

Helt tilbage i april blev arbejdet indledt med et budgetseminar, hvor byrådet, hovedudvalget og chefgruppen deltog. I juni havde man den første politiske drøftelse og prioritering af de budgetønsker, som hvert enkelt fagudvalg var kommet med. På et orienteringsmøde i august blev det tekniske budgetforslag præsenteret for byrådet, hovedudvalget og cheferne. Det budgetforslag var i høring, inden der den 22. september blev afholdt et budgetseminar.

Der blev indgået en budgetaftale for 2018 mellem Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Blå Fornyelse den 3. oktober. Budgettet blev vedtaget af et flertal i byrådet den 11. oktober.

Men forløbet sluttede ikke dér. For senere i oktober sender Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en klage over forløbet til Ankestyrelsen. Partierne mener ikke, at deres forslag til et 2018-budget blev taget alvorligt i processsen. Ankestyrelsen har endnu ikke tage stilling til, om der skal rejses en tilsynssag på baggrund af klagen.

Sådan et forløb vil de fem partier i økonomiudvalget gerne undgå, når de til næste år skal forhandle om budgettet for 2019.

Borgmester Gert Jørgensen (K) ser flere ting, der måske skal foregå anderledes næste år.

- Det kan godt være, at byrådet skal bevæge sig væk fra rådhuset en dags tid eller to. Hvis man er samlet det samme sted en dags tid, så har man måske bedre mulighed for at afklare budgettet med sit bagland og få det drøftet mere bredt. Jeg tror, det vil gøre det bredere og mere involverende, siger Gert Jørgensen, der er formand for økonomiudvalget.

Linda Nielsen fremhæver, at der skal være plads til mere politisk snak og ikke kun »bundlinje-snak«, som hun formulerer det.

- Man kunne forestille sig et seminar tidligere på året, hvis vi skal turde at snakke noget mere. Altså hvor vi kan tale om, hvad vi gerne vil politisk, for der er også meget politik i budgettet. Det handler ikke kun om bundlinje. Det kunne være fint, hvis vi også taler sammen på tværs af partier, så vi åbner op for snakken. Politik bliver til i et fællesskab og samarbejde, siger Linda Nielsen.